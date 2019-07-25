Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева драка переросла в стрельбу.

В Киеве возле ресторана компания из 20 человек распивала алкогольные напитки и напала на прохожего. У него оказался с собой пистолет.

Очевидец рассказал, что двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя он достал пистолет, что еще больше разозлило толпу и его ударили по голове бутылкой.

После пострадавший, чтобы отпугнуть парней, начал стрелять в разные стороны. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек. Они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.

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Происшествие произошло на улице Маршала Малиновского, 4в.

Туда было направлено пять экипажей патрульной полиции. Пострадавшего забрала полиция, остальные участники драки скрылись с места преступления. Также в отделение был доставлен мужчина из соседней компании, который, по показателям свидетелей, тоже принимал участие в нападении.

















Ночная стрельба в Киеве: мужчина открыл огонь по толпе / 4 фотографии

К слову, в кафе Одессы 19-летний парень устроил стрельбу из-за неоплаченного счета.