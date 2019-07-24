В Фастове Киевской области жена во время конфликта ударила ножом мужчину. Он погиб в карете скорой помощи.

Во время семейного конфликта жена вонзила своему мужу кухонный нож в грудь. Это случилось в Фастове 23 июля.

40-летний местный житель вернулся домой пьяным, что очень не понравилось его жене. Во время ссоры она схватила нож и нанесла ему смертельный удар в грудь. Пострадавший погиб в карете скорой помощи.

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Известно, что супруги воспитывают трех несовершеннолетних детей.

Женщину задержали. Ей инкриминируют ст. 115 Умышленное убийство, санкция – лишение свободы на 7-15 лет.

К слову, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.