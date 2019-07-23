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В кафе Одессы парень открыл стрельбу из-за неоплаченного чека

В кафе Одессы 19-летний парень устроил стрельбу из-за неоплаченного счета.

В кафе Одессы парень открыл стрельбу из-за неоплаченного чека

В ночь на 23 июля в одном из кафе Приморского района Одессы парень устроил стрельбу из-за когда-то неоплаченного счета.

Пьяный одессит с приятелем зашли в кафе и были опознаны персоналом, как лица, которые ранее сбежали из их заведения, не расплатившись.

Работники кафе попросили парней оплатить счет или уйти, но они отреагировали агрессивно и начался конфликт.

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Парни вышли на улицу и один из них достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз в сторону персонала.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Сотрудники кафе вызвали полицейских, которые установили личности хулиганов.

19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас он находится под домашним арестом.

Его друг привлечен к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство).

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В кафе Одессы парень открыл стрельбу из-за неоплаченного чека / 2 фотографии

К слову, 5 июля в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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