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Факти / Надзвичайні події

Різанина у Києві: біля кіоску поранено двох людей

На Русанівських садах у Києві конфлікт між двома компаніями переріс у різанину. Один із чоловіків дістав ніж та поранив двох людей.

Різня у Києві

Свідки конфлікту, який стався на Русанівських садах біля торгівельного кіоску між двома п’яними компаніями, викликали поліцію.

Вони також затримали нападників, які поранили двох чоловіків.

– У розпалі суперечки один із чоловіків дістав ніж та поранив обох опонентів. Зрозумівши, що накоїли, обоє нападників почали тікати, однак свідки події наздогнали їх та викликали поліцію, – йдеться у повідомленні.

Наразі двоє киян, 38 та 39 років, перебувають у лікарні з проникаючим пораненням грудей та живота, а також із колото-різаними ранами тіла.

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Підозрюваних затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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Різанина у Києві: біля кіоску поранено двох людей / 2 фотографии

Нанадаємо, у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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