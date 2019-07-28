На Русанівських садах у Києві конфлікт між двома компаніями переріс у різанину. Один із чоловіків дістав ніж та поранив двох людей.

Свідки конфлікту, який стався на Русанівських садах біля торгівельного кіоску між двома п’яними компаніями, викликали поліцію.

Вони також затримали нападників, які поранили двох чоловіків.

– У розпалі суперечки один із чоловіків дістав ніж та поранив обох опонентів. Зрозумівши, що накоїли, обоє нападників почали тікати, однак свідки події наздогнали їх та викликали поліцію, – йдеться у повідомленні.

Наразі двоє киян, 38 та 39 років, перебувають у лікарні з проникаючим пораненням грудей та живота, а також із колото-різаними ранами тіла.

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Підозрюваних затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.







Різанина у Києві: біля кіоску поранено двох людей / 2 фотографии

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