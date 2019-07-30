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Факты / Происшествия

Трагедия на буровой под Харьковом – рабочего засыпало грунтом

На буровой газодобывающего предприятия вблизи села Муравлинка Харьковской области произошла трагедия – погиб рабочий.

На буровій під Харковом загинув робітник

При очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом.

К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 271 УКУ – Нарушение требований законодательства об охране труда.

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Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

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Трагедия на буровой под Харьковом – рабочего засыпало грунтом / 3 фотографии

К слову, 29 июня в Киевской области в канализации погибли трое рабочих местного водоканала.

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