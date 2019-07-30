На буровой газодобывающего предприятия вблизи села Муравлинка Харьковской области произошла трагедия – погиб рабочий.
При очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом.
К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.
Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 271 УКУ – Нарушение требований законодательства об охране труда.
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Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Трагедия на буровой под Харьковом – рабочего засыпало грунтом / 3 фотографии
К слову, 29 июня в Киевской области в канализации погибли трое рабочих местного водоканала.
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