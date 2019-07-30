На буровій газовидобувного підприємства поблизу села Муравлінка Харківської області сталася трагедія – загинув робітник.

Під час очищення ємності з буровим шламом 37-річного робітника засипало грунтом.

На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місті.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 271 ККУ – Порушення вимог законодавства про охорону праці.

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Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.











Трагедія на буровій під Харковом – робітника засипало грунтом / 3 фотографии

До слова, 29 липня у Київської області в каналізації загинули троє працівників місцевого водоканалу.