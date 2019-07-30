У Фастові під час сімейної сварки з дружиною чоловік порізав горло жінці.

На Київщині у місті Фастів 29-річний чоловік під час сімейної сварки порізав горло дружині.

Сварка у подружжя виникла, коли вони разом розпивали алкогольні напої. Чоловік схопив кухонний ніж і порізав горло своїй 27-річній дружині.

Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення Фастівської лікарні, де провели операцію.

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У подружжя є троє спільних дітей віком п’ять, шість років і десять місяців. Наразі вони перебувають під опікою служби у справах дітей.

Поліція затримала нападника. За фактом цього правопорушення відкрито кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.

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