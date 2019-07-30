У Фастові під час сімейної сварки з дружиною чоловік порізав горло жінці.
На Київщині у місті Фастів 29-річний чоловік під час сімейної сварки порізав горло дружині.
Сварка у подружжя виникла, коли вони разом розпивали алкогольні напої. Чоловік схопив кухонний ніж і порізав горло своїй 27-річній дружині.
Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення Фастівської лікарні, де провели операцію.
Читайте: Зарізав всю родину: в Одесі пенсіонер влаштував потрійне вбивство
У подружжя є троє спільних дітей віком п’ять, шість років і десять місяців. Наразі вони перебувають під опікою служби у справах дітей.
Поліція затримала нападника. За фактом цього правопорушення відкрито кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.
Раніше Факти ICTV писали про те, що під Дніпром хлопець зарізав дівчину і загорнув у шкуру вбитої корови.