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Таксист завіз дівчину в ліс під Києвом, зґвалтував і пограбував

На Новоірпінській трасі у Києві у ніч проти 31 липня таксист завіз дівчину в ліс, зґвалтував, а потім змусив перевести на його карту 4,5 тис. грн.

Зґвалтування

На Академмістечку дівчина зловила попутку, щоб дістатися додому.

За її словами, це була Renault з наклейками однієї зі служб таксі.

Водій несподівано звернув у ліс на Новоірпінській трасі, а потім побив і зґвалтував пасажирку.

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Також він змусив перевести з карти на свій рахунок 4,5 тис. грн, забрав телефон і втік.

Дівчина повідомила про це своїй подрузі. Саме від неї надійшов виклик в поліцію близько 01.40.

Пізніше стало відомо, що її зґвалтували орально – постраждалу госпіталізували з діагнозом рвана рана губи.

Нещодавно в Одесі двоє братів зґвалтували 25-річну дівчину, прикинувшись таксистами.

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