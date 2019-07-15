PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Заманил в подсобку ТЦ: в Киеве педофил развращал 11-летнего мальчика

В одном из ТРЦ Киева 28-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 11-летнего мальчика.

Наручники

Под предлогом оплаты услуг ребенка по раздаче листовок в торгово-развлекательном центре мужчина заманил его в подсобку, где совершил развратные действия, удовлетворив половую страсть.

Мальчик рассказал обо всем родителям, а сотрудники полиции очень быстро нашли и задержали злоумышленника. Тот во всем сознался.

Читайте: Химическая кастрация: что это, к кому применяется и где разрешена

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.156 УКУ – Развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без определения залога.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла проект закона о химической кастрации педофилов.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Топ-5 платных мест для рыбалки в Киеве
Будет как в Австралии – ученые рассказали о климате в Киеве через 30 лет
Обстрел здания 112 канала попал на видео
В Киеве обстреляли из гранатомета здание канала 112 Украина. Введен план Сирена
Украинцы под посольством Италии требуют освободить Маркива
В Киеве школьники получат электронные ученические билеты – как оформить
Супрун против химической кастрации – это нарушает права педофилов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка