В одном из ТРЦ Киева 28-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 11-летнего мальчика.

Под предлогом оплаты услуг ребенка по раздаче листовок в торгово-развлекательном центре мужчина заманил его в подсобку, где совершил развратные действия, удовлетворив половую страсть.

Мальчик рассказал обо всем родителям, а сотрудники полиции очень быстро нашли и задержали злоумышленника. Тот во всем сознался.

Читайте: Химическая кастрация: что это, к кому применяется и где разрешена

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.156 УКУ – Развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без определения залога.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла проект закона о химической кастрации педофилов.