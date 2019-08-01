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На севере Австралии произошло мощное землетрясение

На севере Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.

Землетрус

Землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло на севере Австралии. Подземные толчки были зафиксированы 1 августа в 09.22 (4.22 по киевскому времени).

Их эпицентр находился в 450 км к северу от города Алис-Спрингс (регион Северная территория).

Читайте: Извержение супервулкана приведет к глобальной катастрофе – ученые

Информация о пострадавших не поступала. Также нет сведений о разрушениях.

К слову, 31 июля в Греции на острове Крит произошло мощное землетрясение.

Источник: Обсерватория Гонконга

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