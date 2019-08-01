На севере Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.
Землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло на севере Австралии. Подземные толчки были зафиксированы 1 августа в 09.22 (4.22 по киевскому времени).
Их эпицентр находился в 450 км к северу от города Алис-Спрингс (регион Северная территория).
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Информация о пострадавших не поступала. Также нет сведений о разрушениях.
К слову, 31 июля в Греции на острове Крит произошло мощное землетрясение.
Источник: Обсерватория Гонконга
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