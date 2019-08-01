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Факти / Надзвичайні події

На півночі Австралії стався потужний землетрус

На півночі Австралії стався землетрус магнітудою 5,6 бали.

Землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 бали за шкалою Ріхтера стався на півночі Австралії. Підземні поштовхи були зафіксовані 1 серпня о 09.22 (4.22 за київським часом).

Їх епіцентр знаходився у 450 км на північ від міста Аліс-Спрінгс (регіон Північна територія).

Читайте: Виверження супервулкану призведе до глобальної катастрофи – вчені

Інформація про потерпілих не надходила. Також немає відомостей про руйнування.

До речі, 31 липня у Греції на острові Крит стався потужний землетрус.

Джерело: Обсерваторія Гонконгу

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