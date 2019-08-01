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Під Житомиром зникла 13-річна дівчинка. Дитину шукає поліція

В смт Брусилів Житомирської області зникла 13-річна дівчинка.

Під Житомиром зникла 13-річна дівчинка. Дитину шукає поліція

31 липня в смт Брусилів Житомирської області 13-річна дівчинка пішла з дому і перестала виходити на зв’язок.

Відтоді її місцезнаходження невідоме.

Читайте: У Києві зникла учасниця Топ-модель по-українськи

За фактом розпочато досудове розслідування.

Поліція проводить пошуки дівчинки.

Нагадаємо, 13 червня в Одеській області зникла 11-річна Дарина Лук’яненко. Дитину шукали майже сім днів.

Джерело: УНН

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