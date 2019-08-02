В Киеве на мотоцикле разбился украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Gabber.
В Киеве в ДТП погиб диджей Александр Лисогор, который выступал под псевдонимом Gabber.
Музыкант ехал на мотоцикле по проспекту Победы, когда произошла авария.
Согласно некоторым источникам, ДТП спроцировал Лисогор, подрезав автомобиль.
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Однако знакомые музыканта сообщают, что мотоцикл двигался по своей полосе, когда его подрезало авто.
Александр Лисогор скончался в операционной. Близкие рассказывают, что у артиста переломы всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в направлении правого берега на Южном мосту загорелась машина, в результате чего движение на мосту замедленно.
Фото: mixmaster_gabber