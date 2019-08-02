У Києві на мотоциклі розбився український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Gabber.

У Києві в ДТП загинув діджей Олександр Лісогор, який виступав під псевдонімом Gabber.

Музикант їхав на мотоциклі проспектом Перемоги, коли сталася аварія.

Згідно з деякими джерелами, ДТП спровокував Лісогор, підрізавши автомобіль.

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Однак знайомі музиканта повідомляють, що мотоцикл рухався по своїй смузі, коли його підрізало авто.

Олександр Лісогор помер в операційній. Близькі розповідають, що у артиста переломи всіх ребер, таза, забій серця і легенів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в напрямку правого берега на Південному мосту загорілася машина, внаслідок чого рух на мосту уповільнено.

Фото: mixmaster_gabber