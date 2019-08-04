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Факты / Происшествия

Авто съехало в кювет и перевернулось: под Одессой в ДТП погиб 7-летний ребенок

Возле села Петрово Одесской области произошло ДТП, в результате которого погиб 7-летний мальчик, еще четверо пострадали.

Авто съехало в кювет и перевернулось: под Одессой в ДТП погиб 7-летний ребенок

Возле села Петрово, что в Одесской области, произошла авария. В результате ДТП погиб 7-летний мальчик, еще четыре человека госпитализированы.

44-летний водитель ВАЗ 2103 во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет. Он столкнулся с деревом и перевернулся.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

К слову, 4 августа около шести утра на выезде из Киева произошло ДТП с участием Uber.

Источник: Нацполиция

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