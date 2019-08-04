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В Черновцах произошел конфликт с поножовщиной

В Черновцах вечером 3 августа произошел конфликт с поножовщиной.

В Черновцах произошел конфликт с поножовщиной

В Черновцах между пятью мужчинами произошла ссора, которая переросла в поножовщину. Двое из них получили ножевые ранения и в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Там один из них от полученных повреждений скончался.

Еще двое человек получили незначительные повреждения.

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По данному факту следователи начали три уголовных производства. Идет следствие.

К слову, на Русановских садах в Киеве конфликт между двумя компаниями перерос в поножовщину. Один из мужчин достал нож и ранил двух человек.

Источник: Нацполиция

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