PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Авто з’їхало у кювет і перекинулося: під Одесою у ДТП загинула 7-річна дитина

Біля села Петрове Одеської області сталося ДТП, у результаті чого загинув 7-річний хлопчик, ще четверо людей постраждали.

Авто з’їхало у кювет і перекинулося: під Одесою у ДТП загинула 7-річна дитина

Біля села Петрове, що на Одещині, сталася аварія. У результаті ДТП загинув 7-річний хлопчик, ще четверо людей госпіталізували.

44-річний водій ВАЗ 2103 під час руху не впорався з керуванням, з’їхав з дороги  у кювет. Він скоїв зіткнення з деревом та перевернувся.

Читайте: У Чернівцях стався конфлікт з різаниною

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До речі, 4 серпня близько шостої ранку на виїзді з Києва сталася ДТП за участю Uber.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смерч, злива і шквали: негода в Україні залишила без світла три області
На Харківщині легковик влетів під вантажівку: троє загиблих
У Чернівецькій області іноземець спровокував смертельну ДТП
На базі відпочинку в Одеській області 6-річний хлопчик загинув від удару струмом
Діджей Gabber розбився на мотоциклі в Києві
У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами, понад 10 постраждалих
Переховувався від слідства: затримано екс-заступника начальника поліції Одещини
На Закарпатті вантажівка впала у річку – водій загинув
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка