На пляже в Кирилловке Запорожской области в разгар сезона из-за шторма нет ни одного отдыхающего.

4 августа в Кирилловке Запорожской области разыгрался шторм, который оставил от пляжа узкую полоску.

В сети появились фотографии пустынного пляжа в разгар сезона.

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Отдыхающим не повезло, ведь дожди и похолодание здесь, как минимум, до вторника.











На пляже ни души: в Кирилловке отдыхающих “прогнал” шторм / 3 фотографии

Напомним, что в Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов в двух областях – Одесской и Кировоградской.

Источник: РИА Мелитополь