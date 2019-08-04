На пляже в Кирилловке Запорожской области в разгар сезона из-за шторма нет ни одного отдыхающего.
4 августа в Кирилловке Запорожской области разыгрался шторм, который оставил от пляжа узкую полоску.
В сети появились фотографии пустынного пляжа в разгар сезона.
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Отдыхающим не повезло, ведь дожди и похолодание здесь, как минимум, до вторника.
На пляже ни души: в Кирилловке отдыхающих “прогнал” шторм / 3 фотографии
Напомним, что в Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов в двух областях – Одесской и Кировоградской.
Источник: РИА Мелитополь
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