У Запорізькій області у результаті негоди без світла залишилося 50 населених пунктів, також злива затопила вулиці Запоріжжя.

Злива перетворила вулиці Запоріжжя на річки. Дощ залив і дороги у дворах багатоповерхових будинків.

У результаті негоди було знеструмлено 50 населених пунктів області. Проблеми з енергопостачанням спостерігаються у Комунарському районі і на Правому березі Запоріжжя.

У всіх районах міста штормовий вітер валив дерева. Наприклад, у Шевченківському районі дерево впало в районі райадміністрації. Чи є постраждалі поки невідомо.

На місцях працюють бійці ДСНС.

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До речі, в Україні через негоду без світла залишилися Одеська, Дніпропетровська і Кіровоградська області.