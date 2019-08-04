У Запорізькій області у результаті негоди без світла залишилося 50 населених пунктів, також злива затопила вулиці Запоріжжя.
Злива перетворила вулиці Запоріжжя на річки. Дощ залив і дороги у дворах багатоповерхових будинків.
У результаті негоди було знеструмлено 50 населених пунктів області. Проблеми з енергопостачанням спостерігаються у Комунарському районі і на Правому березі Запоріжжя.
У всіх районах міста штормовий вітер валив дерева. Наприклад, у Шевченківському районі дерево впало в районі райадміністрації. Чи є постраждалі поки невідомо.
На місцях працюють бійці ДСНС.
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До речі, в Україні через негоду без світла залишилися Одеська, Дніпропетровська і Кіровоградська області.
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