В селе Крушинка (Киевская область) начался масштабный пожар ангара на птицефабрике.
В селе Крушинка (Киевская область) в ангаре птицефабрики вспыхнул масштабный пожар.
Площадь пожара приблизительно 2,5 тыс. кв. м.
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Примерно в 21.33 им удалось ликвидировать пожар.
Под Киевом в селе Крушинка масштабный пожар на птицефабрике / 2 фотографии
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Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
К слову, в Киеве недалеко от метро Дарница произошел пожар.
Фото: Киев Vласть, ГСЧС
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