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Факты / Происшествия

Под Киевом в селе Крушинка масштабный пожар на птицефабрике

В селе Крушинка (Киевская область) начался масштабный пожар ангара на птицефабрике.

Пожежа на птахофабриці

В селе Крушинка (Киевская область) в ангаре птицефабрики вспыхнул масштабный пожар.

Площадь пожара приблизительно 2,5 тыс. кв. м.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Примерно в 21.33 им удалось ликвидировать пожар.

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Под Киевом в селе Крушинка масштабный пожар на птицефабрике / 2 фотографии

Читайте: На Киевщине мужчина хотел взорвать родственников пакетом из-под сока

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

К слову, в Киеве недалеко от метро Дарница произошел пожар.

Фото: Киев Vласть, ГСЧС

Источник: ГСЧС

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