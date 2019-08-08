PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Гнал с большой скоростью: в ДТП на Волыни погиб депутат горсовета

В райцентре Шацк Волынской области в результате ДТП погиб депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема.

Гнал с большой скоростью: в ДТП на Волыни погиб депутат горсовета

Около 8.00 утра на улице 50 лет Победы в Шацку водитель BMW не справился с управлением и слетел в кювет. По информации 12 канала, За рулем был депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. Он от полученных травм погиб.

Мужчине было 48 лет.

Авто двигалось с большой скоростью, вследствие чего и слетело с дороги, столкнувшись с деревом.

Читайте: В Черновицкой области иностранец спровоцировал смертельное ДТП

Подробности аварии устанавливает следствие.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

К слову, возле села Петрово Одесской области произошло ДТП, в результате которого погиб 7-летний мальчик, еще четверо пострадали.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дэнни Трехо спас ребенка, оказавшегося в ловушке после ДТП
В Турции автобус с туристами сорвался в 20-метровую пропасть
Под Луцком маршрутка с детьми протаранила легковушку
В Житомирской области легковушка протаранила микроавтобус – двое погибших
В Египте произошло ДТП со взрывом – 19 человек погибли
Авто съехало в кювет и перевернулось: под Одессой в ДТП погиб 7-летний ребенок
На Харьковщине легковушка влетела под грузовик: трое погибших
В Черновицкой области иностранец спровоцировал смертельное ДТП
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка