В райцентре Шацк Волынской области в результате ДТП погиб депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема.

Около 8.00 утра на улице 50 лет Победы в Шацку водитель BMW не справился с управлением и слетел в кювет. По информации 12 канала, За рулем был депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. Он от полученных травм погиб.

Мужчине было 48 лет.

Авто двигалось с большой скоростью, вследствие чего и слетело с дороги, столкнувшись с деревом.

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Подробности аварии устанавливает следствие.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

К слову, возле села Петрово Одесской области произошло ДТП, в результате которого погиб 7-летний мальчик, еще четверо пострадали.