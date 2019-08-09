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Факти / Надзвичайні події

У Житомирській області мікроавтобус зіткнувся з авто – 24 постраждалих

У Житомирській області сталося зіткнення автомобіля BMW та пасажирського мікроавтобуса.

ДТП

24 людини постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW та пасажирського мікроавтобуса поблизу села Тетерівка (Житомирська область).

Учасники ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості, загиблих у результаті аварії немає.

За попередньою інформацією, зіткнення призвело до загоряння автомобіля BMW.

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На місці ДТП працювали слідчо-оперативні групи Нацполіції та співробітники екстрених служб.

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У Житомирській області мікроавтобус зіткнувся з авто – 24 постраждалих / 3 фотографии

До слова, в Луганській області вантажний автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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