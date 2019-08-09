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Факты / Происшествия

В Одессе конфликт из-за кота перерос в стрельбу – есть травмированные

В Одессе в Киевском районе произошла стрельба во дворе многоэтажки.

В Одессе конфликт из-за кота перерос в стрельбу – есть травмированные

Семья одесситов с грудным ребенком на руках садились в автомобиль, когда мужчина увидел на капоте кошку. Он отогнал ее. Но местному жителю это не понравилось и он устроил ссору с мужчиной. Между ними возникла потасовка.

Тогда водитель сел за руль, а мужчина, несмотря на присутствие маленького ребенка, стал распылять в салон авто газ, который попал в глаза водителю.

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Тогда владелец автомобиля вышел и сделал три выстрела из травматического пистолета. Один из них травмировал ребро мужчины. Они оба обратились за медицинской помощью.

Правоохранители открыли два уголовных производства.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве мужчина открыл огонь в толпу.

Источник: Нацполиция

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