В Одесі у Київському районі сталася стрілянина у дворі багатоповерхівки.

Сім’я одеситів з грудною дитиною на руках сідали в автомобіль, коли чоловік побачив на капоті кішку. Він відігнав її. Але місцевому мешканцеві це не сподобалося і він влаштував сварку з чоловіком. Між ними виникла штовханина.

Тоді водій сів за кермо, а чоловік, не зважаючи на присутність маленької дитини, став розпилювати у салон авто газ, який потрапив в очі водію.

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Тоді власник автомобіля вийшов та зробив три постріли з травматичного пістолета. Один із них травмував ребро чоловіка. Вони обидва звернулися за медичною допомогою.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Києві чоловік відкрив вогонь у натовп.