У Рівному поліцейські заарештували підозрюваного у серії згвалтувань, повідомлення про які надходили з 2013 року.
У Рівному затримали чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні молодих жінок, двом з яких на момент вчинення злочину виповнилося 18 років. Він діяв у місті з 2013 року.
Орудував на території гідропарку та у зимовий період часу.
Ним виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Йому повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.
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Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів.
До речі, у Києві невідомий зґвалтував 47-річну жінку у хостелі.
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