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Факти / Надзвичайні події

Голова лежала на порозі: на Кіровоградщині чоловік зарубав матір (18+)

У селі Новолутківка Кіровоградської області чоловік вбив рідну матір та відрубав їй голову сокирою.

Голова лежала на порозі: на Кіровоградщині чоловік зарубав матір (18+)

Мешканці Новолутківки прокинулися від ґвалту, що піднявся о шостій ранку. На сусідському подвір’ї озвірілий чоловік підпалив припаркований мотоцикл і вибивав вікна. Місцеві одразу впізнали навіженого – Микола живе навпроти. Аби його вгамувати, викликали поліцію. Та на поліцейських чекав іще один страшний сюрприз.

Коли поліція вгамувала скаженого чоловіка, на його власному подвір’ї знайшли мертве тіло без голови. Воно лежало просто на порозі. І то була рідна мати господаря.

Сусіди – налякані й приголомшені. Не можуть повірити, що таке відбулося на їхній вулиці. Микола сам розповів їм, як убивав свою матір.

– На дорозі, отут о, він сидів в наручниках, і я кажу: “Коль, кажу, ти таке натворив…”

Він каже: “Я різав ножем, а ніж тупий і я тоді взяв сокиру, і зарубав сокирою”, – каже сусідка Аліса.

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Односельці помічали, що 39-річний Микола часто поводився дуже дивно та іноді навіть агресивно. Але ніхто не втручався і все списували на горілку.

Навіть попри зізнання Миколи, його сестра відмовляється вірити, що той міг убити їхню матір.

Тим часом, підозрюваного вже затримали і зараз тривають слідчі дії.

Досі загадкою у моторошній історії залишається тільки одне: за що ж син міг не просто вбити свою матір, а ще й відрубати їй голову.

До речі, в Одеській області 39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надягнув їй на голову мішок і кинув у колодязь.

Джерело: Надзвичайні новини

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