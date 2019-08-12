В Винницкой области из-за отравления в больницу госпитализировали 11 человек, среди которых есть дети.

В Ямпольскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек.

Среди пострадавших трое детей.

Все госпитализированные употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Ямпольского района. Всего в храме находилось 70 человек.

Читайте: В Лазурном во время отдыха в пансионате отравились 14 детей

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Львовщине 11 человек отравились на крестинах в ресторане.