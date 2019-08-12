У Вінницькій області через отруєння до лікарні госпіталізували 11 осіб, серед яких є діти.

До Ямпільської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 11 осіб.

Серед постраждалих троє дітей.

Всі госпіталізовані вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району. Всього в храмі перебувало 70 осіб.

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Фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.

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