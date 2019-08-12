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Факти / Надзвичайні події

На Вінничині у церкві отруїлися 11 людей, серед них троє дітей

У Вінницькій області через отруєння до лікарні госпіталізували 11 осіб, серед яких є діти.

На Вінничині у церкві отруїлися 11 людей, серед них троє дітей

До Ямпільської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 11 осіб.

Серед постраждалих троє дітей.

Всі госпіталізовані вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району. Всього в храмі перебувало 70 осіб.

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Фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Львівщині 11 людей отруїлися на хрестинах у ресторані.

Джерело: ДСНС

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