В городском парке Вараша Ровенской области 11-летняя девочка получила травмы из-за обрыва троса аттракциона.

Девочку 12 августа около 18.00 доставили в больницу с предварительным диагнозом – ушибы лица, туловища, рук и ссадины ног.

Полицейские установили, что ребенок гулял с отцом в городском парке, а травмы получил из-за неисправности конструкции аттракциона – обрыва троса.

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Открыто производство по части 1 статьи 137 УКУ – Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Правооохоронци устанавливают лиц, причастных к указанному уголовному преступлению, в том числе владельца аттракционов.

Девочка сейчас проходит дополнительное медицинское обследование.

К слову, в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.