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Обірвався трос: під Рівним 11-річна дівчинка травмувалася на атракціонах

У міському парку Вараша Рівненської області 11-річна дівчинка отримала травми через обрив тросу атракціону.

Атракціони

Дівчинку 12 серпня близько 18.00 доправили до лікарні з попереднім діагнозом – забійні рани обличчя, тулуба, рук та осаднення ніг.

Поліцейські встановили, що дитина гуляла з батьком у міському парку, а травми отримала через несправність конструкції атракціону – обрив тросу.

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Відкрито провадження за частиною 1 статті 137 ККУ – Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

Правооохоронці встановлюють осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, зокрема і власника атракціонів.

Дівчинка наразі проходить додаткове медичне обстеження.

До слова, внаслідок перекидання атракціону-батута у Кривому Розі постраждали п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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