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Жестокое убийство украинки: в Польше задержали подозреваемого

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 17-летней украинки.

поліція

В польском Познани полиция задержала 28-летнего гражданина Украины. Его подозревают в жестоком убийстве молодой девушки в Украине в 2018 году.

Мужчину уже передали украинским правоохранителям.

Подозреваемый сразу через несколько дней после убийства выехал в Польшу, где скрывался от правосудия. После того, как тело убитой было найдено, он снова выехал в Польшу. Там его благодаря сотрудничеству польской и украинской полиции удалось оперативно задержать.

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В полиции сообщили, что акция проходила “очень динамично, но профессионально и безопасно для других лиц и пассажиров транспортного средства, на котором ехал подозреваемый”.

К слову, в Польше женщина-работодатель вывезла украинца без сознания и покинула его там умирать.

Источник: Польское радио

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