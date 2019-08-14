У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивсті 17-річної українки.

У польскому Познані поліція затримала 28-річного громадянина України. Його підозрюють у жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні у 2018 році.

Чоловіка вже передали українським правоохоронцям.

Підозрюваний одразу за кілька днів після вбивства виїхав до Польщі, де переховувався від правосуддя. Після того, як тіло вбитої було знайдено, він знову виїхав до Польщі. Там його завдяки співробітництву польської та української поліції вдалося оперативно затримати.

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У поліції повідомили, що акція проходила “дуже динамічно, але професійно та безпечно для інших осіб та пасажирів транспортного засобу, яким їхав підозрюваний”.

До речі, у Польщі жінка-роботодавець вивезла непритомного українця та покинула його там помирати.