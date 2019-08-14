PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Жорстоке вбивство українки: у Польщі затримали підозрюваного

У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивсті 17-річної українки.

поліція

У польскому Познані поліція затримала 28-річного громадянина України. Його підозрюють у жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні у 2018 році.

Чоловіка вже передали українським правоохоронцям.

Підозрюваний одразу за кілька днів після вбивства виїхав до Польщі, де переховувався від правосуддя. Після того, як тіло вбитої було знайдено, він знову виїхав до Польщі. Там його  завдяки співробітництву польської та української поліції вдалося оперативно затримати.

Читайте: Голова лежала на порозі: на Кіровоградщині чоловік зарубав матір (18+)

У поліції повідомили, що акція проходила “дуже динамічно, але професійно та безпечно для інших осіб та пасажирів транспортного засобу, яким їхав підозрюваний”.

До речі, у Польщі жінка-роботодавець вивезла непритомного українця та покинула його там помирати.

Джерело: Польське радіо

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Одесою чоловік вбив дружину з рушниці та застрелився
Голова лежала на порозі: на Кіровоградщині чоловік зарубав матір (18+)
Вдарив ножем у груди: на Львівщині художник вбив дружину через бур’ян
У Запоріжжі кримінальному авторитету перерізали горло (18+)
У Хорватії чоловік вбив колишню дружину, її партнера та чотирьох дітей
Нульовий податок. У Польщі поліпшили умови для молодих працівників
Вийшов на балкон: у Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер
Вбивство Кирила Тлявова: чи знайшли рушницю та на якому етапі розслідування
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка