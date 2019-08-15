В Житомирской области двое детей попали в реанимацию больницы, поскольку отравились алкоголем.

Около трех часов понадобилось медикам Пулинской районной больницы (Житомирская область), чтобы привести в чувство двух братьев, которые выпили алкоголь. Им всего восемь и девять лет.

Зрачки младшего мальчика не реагировали на свет, он был в глубокой коме.

Братья потеряли сознание из-за сильного алкогольного отравления по дороге домой. Их заметил случайный водитель, который сразу же вызвал скорую помощь.

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Выяснилось, что дети пили спиртное вместе со старшими друзьями, которые послали их за самогоном к местному жителю.

Братья выпили по две рюмки, после чего им стало плохо.

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