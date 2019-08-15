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Факти / Надзвичайні події

Впали в кому. У Житомирській області брати 8 і 9 років отруїлися самогоном

У Житомирській області двоє дітей потрапили до реанімації лікарні, оскільки отруїлися алкоголем.

Самогон

Близько трьох годин знадобилося медикам Пулинської районної лікарні (Житомирська область), аби привести до тями двох братів, які випили алкоголь. Їм усього вісім і дев’ять років.

Зіниці молодшого хлопчика не реагували на світло, він був у глибокій комі.

Брати знепритомніли через сильне алкогольне отруєння дорогою додому. Їх помітив випадковий водій, який одразу ж викликав швидку допомогу.

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З’ясувалося, що діти пили спиртне разом зі старшими друзями, які послали їх за самогоном до місцевого жителя.

Брати випили по дві чарки, після чого їм стало зле.

До слова, у Києві нетверезий чоловік побив сім’ю з шестирічною дитиною.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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