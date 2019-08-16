В Чехии украинца Андрея Мацолу приговорили к 17,5 годам тюрьмы за убийство проститутки в городе Теплице.

Ческих региональный суд в городе Усти-над-Лабем вынес приговор 29-летнему украинцу Андрею Мацоле.

Следствие выяснило что украинец, находящийся в Чехии 14 дней, договорился заплатить женщине 300 чешских крон, но она потребовала больше денег.

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Мацола первый напал на женщину и нанес несколько ударов, после чего ударил ее камнем по голове.

Украинца приговорили к 17,5 годам лишения свободы. Он отказался от своего права на обжалование приговора, однако апелляционную жалобу подал прокурор.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появилось видео с больницы, где лежит Анастасия Шаповалова из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком.

Источник: Novinky