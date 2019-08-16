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Факти / Надзвичайні події

Українця засудили на 17,5 років за вбивство повії у Чехії

У Чехії українця Андрія Мацолу засудили до 17,5 років в’язниці за вбивство повії у місті Тепліце.

Українця засудили на 17,5 років за вбивство повії у Чехії

Чеських регіональний суд у місті Усті-над-Лабем виніс вирок 29-річному українцю Андрію Мацолі.

Слідство з’ясувало що, українець, який перебував у Чехії 14 днів, домовився заплатити жінці 300 чеських крон, але вона зажадала більше грошей.

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Мацола перший напав на жінку та наніс декілька ударів, після чого вдарив її каменем по голові.

Українця засудили до 17,5 років позбавлення волі. Він відмовився від свого права на оскарження вироку, проте апеляційну скаргу подав прокурор.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилося відео з лікарні, де лежить Анастасія Шаповалова із Запоріжжя, яку цивільний чоловік облив окропом.

Джерело: Novinky

Фото: Dreamstime

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