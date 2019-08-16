У Чехії українця Андрія Мацолу засудили до 17,5 років в’язниці за вбивство повії у місті Тепліце.

Чеських регіональний суд у місті Усті-над-Лабем виніс вирок 29-річному українцю Андрію Мацолі.

Слідство з’ясувало що, українець, який перебував у Чехії 14 днів, домовився заплатити жінці 300 чеських крон, але вона зажадала більше грошей.

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Мацола перший напав на жінку та наніс декілька ударів, після чого вдарив її каменем по голові.

Українця засудили до 17,5 років позбавлення волі. Він відмовився від свого права на оскарження вироку, проте апеляційну скаргу подав прокурор.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилося відео з лікарні, де лежить Анастасія Шаповалова із Запоріжжя, яку цивільний чоловік облив окропом.

Джерело: Novinky