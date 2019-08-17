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Пожежа в Токіо Стар: слідчі знайшли тіло 9-го загиблого

Кількість загиблих в результаті пожежі в готелі Токіо Стар збільшилася до дев’яти осіб.

Пожежа в Токіо Стар: слідчі знайшли тіло 9-го загиблого

На місці пожежі в готелі Токіо Стар рятувальники знайшли тіло дев’ятого загиблого.

За уточненою інформацією, 17 серпня о 14.12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі виявлено тіло 9 загиблого, – повідомили у ДСНС.

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Нагадаємо, пожежа в готелі Токіо Стар сталася вночі 17 серпня. На місці трагедії рятувальники знайшли тіла восьми загиблих.

Ще десятеро людей постраждали, шестеро з них знаходяться в реанімації.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці розглядають три версії трагедії.

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