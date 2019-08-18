В Николаеве задержали злоумышленника, который избил на камеру ветерана АТО.

В Николаеве правоохранители задержали блогера, который побил ветерана АТО, снимая это на камеру.

– Злоумышленник, который имеет уголовные клички Малыш и Турик, пытается вести активную деятельность в соцсетях. Также известно, что 26 июля блогер под Житомиром совершал хулиганские действия и побил ветерана АТО, – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Бердичева.

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В полиции добавили, что блогер был ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.

Напомним, в Житомире задержанный побил ветерана АТО за слова, что РФ воюет против Украины. Видео избиения он распространил в интернете.

Пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о совершении преступления.

Житомирские СМИ писали, что задержанный стал известен тем, что снимал видео, на которых издевается над людьми за деньги.