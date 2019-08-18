В пригороде Парижа клиент застрелил официанта из-за того, что ему долго пришлось ждать свой заказ.
Под Парижем (Франция) клиент застрелил официанта за то, что тот недостаточно быстро приготовил сэндвич.
Клиент пиццерии был злым из-за того, что долго ждал заказ и выстрелил в плечо официанта.
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28-летний парень скончался на месте происшествия.
Преступнику удалось скрыться с места преступления.
Ранее Факты ICTV писали, что на Соломенке в Киеве мужчина пытался помириться со своей женой, но, получив отказ, достал нож и нанес несколько ударов в грудь и шею.
Источник: BBC News
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