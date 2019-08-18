PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

﻿Медленно готовили сэндвич: под Парижем клиент застрелил официанта

В пригороде Парижа клиент застрелил официанта из-за того, что ему долго пришлось ждать свой заказ.

﻿Медленно готовили сэндвич: под Парижем клиент застрелил официанта

Под Парижем (Франция) клиент застрелил официанта за то, что тот недостаточно быстро приготовил сэндвич.

Клиент пиццерии был злым из-за того, что долго ждал заказ и выстрелил в плечо официанта.

Читайте: Двойное убийство: в Чернигове расстреляли мужчину и женщину

28-летний парень скончался на месте происшествия.

Преступнику удалось скрыться с места преступления.

Ранее Факты ICTV писали, что на Соломенке в Киеве мужчина пытался помириться со своей женой, но, получив отказ, достал нож и нанес несколько ударов в грудь и шею.

Источник: BBC News

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На немецком вокзале мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
Двойное убийство: в Чернигове расстреляли мужчину и женщину
Отомстил за развод. Киевлянин убил жену и порезал себе горло
Во Франции на пиротехническом шоу произошел взрыв – девять пострадавших
Насиловали труп и вырезали органы: под Одессой засудили обвиняемых в убийстве
Украинца осудили на 17,5 лет за убийство проститутки в Чехии
Убийцу Дианы Хриненко задержали в Польше: подробности трагедии
Под Одессой муж убил жену из ружья и застрелился
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка