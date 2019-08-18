У передмісті Парижа клієнт застрелив офіціанта через те, що йому довго довелося чекати своє замовлення.

Під Парижем (Франція) клієнт застрелив офіціанта за те, що той недостатньо швидко приготував сендвіч.

Клієнт піцерії був злим через те, що довго чекав замовлення і вистрілив в плече офіціанта.

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28-річний хлопець помер на місці події.

Злочинцеві вдалося втекти з місця злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що на Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.

Джерело: BBC News