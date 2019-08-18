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Факти / Надзвичайні події

Повільно готували сендвіч: під Парижем клієнт застрелив офіціанта

У передмісті Парижа клієнт застрелив офіціанта через те, що йому довго довелося чекати своє замовлення.

Повільно готували сендвіч: під Парижем клієнт застрелив офіціанта

Під Парижем (Франція) клієнт застрелив офіціанта за те, що той недостатньо швидко приготував сендвіч.

Клієнт піцерії був злим через те, що довго чекав замовлення і вистрілив в плече офіціанта.

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28-річний хлопець помер на місці події.

Злочинцеві вдалося втекти з місця злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що на Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.

Джерело: BBC News

Фото: Dreamstime

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