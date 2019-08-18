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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Токіо Стар: експерти опізнали частину тіл загиблих

Після пожежі в одеському готелі Токіо Стар завершено розтин тіл дев’яти загиблих, частину з них уже опізнали.

Пожежа в Токіо Стар

Завідувач відділу в Одеському обласному бюро судово-медичної експертизи Борис Яворський повідомив про завершення розтину тіл загиблих у пожежі в готелі Токіо Стар.

За його словами, вдалося встановити особи частини загиблих.

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– Усі необхідні зразки вилучені і надалі будуть досліджуватися в лабораторіях, – додав експерт.

Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про пожежу в Токіо Стар в одному матеріалі.

Джерело: Борис Яворський

Фото: Нацполіція

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