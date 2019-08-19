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Факты / Происшествия

Один погибший и трое раненых: ЧП в подразделении Нацгвардии в ООС

В зоне проведения ООС неосторожное обращение с оружием привело к смерти военнослужащего.

Один погибший и трое раненых: ЧП в подразделении Нацгвардии в ООС

На Донбассе трое военнослужащих Нацгвардии получили ранения и еще один погиб из-за нарушения безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, угроз их жизни нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов из состава ООС.

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Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, которое привело к гибели и ранению военных Нацгвардии.

К слову, СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донецкой области системы залпового огня Град.

Источник: Штаб ООС

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