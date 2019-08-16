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Факты / Украина

ОБСЕ зафиксировала неотведенные Грады на Донбассе

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе реактивные системы залпового огня Град.

ОБСЕ зафиксировала неотведенные Грады на Донбассе

На оккупированной территории Донецкой области ОБСЕ обнаружили реактивные системы залпового огня Град.

– Наблюдатели видели четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) возле населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), – сказано в документе.

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Данные наблюдения были зафиксированы в среду, 14 августа.

Напомним, что двумя днями ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на территории оккупированной Луганщины 29 реактивных систем залпового огня Град, которые были размещены с нарушением линий отвода.

Источник: ОБСЕ

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