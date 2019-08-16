Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе реактивные системы залпового огня Град.
На оккупированной территории Донецкой области ОБСЕ обнаружили реактивные системы залпового огня Град.
– Наблюдатели видели четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) возле населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), – сказано в документе.
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Данные наблюдения были зафиксированы в среду, 14 августа.
Напомним, что двумя днями ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на территории оккупированной Луганщины 29 реактивных систем залпового огня Град, которые были размещены с нарушением линий отвода.
Источник: ОБСЕ
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