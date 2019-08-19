У зоні проведення ООС необережне поводження зі зброєю призвело до смерті військового.

На Донбасі троє військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення і ще один загинув через порушення безпеки під час поводження зі зброєю і боєприпасами.

Постраждалим військовим надали медичну допомогу, загроз їхньому життю немає.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів зі складу ООС.

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Встановлюються усі обставини і причини події, яка призвела до загибелі та поранення військових Нацгвардії.

До слова, СММ ОБСЄ зафіксувала на окупованій території Донецької області системи залпового вогню Град.