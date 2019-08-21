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Грабили дома: на Киевщине полиция задержала преступную группировку

На Киевщине одновременно задержали участников вооруженной группировки в нескольких городах.

Грабили дома: на Киевщине полиция задержала преступную группировку

Полиция Киевской области провела масштабную спецоперацию по задержанию участников вооруженной группировки, грабивших элитные дома в разных регионах Украины.

Участники банды с оружием нападали на поместья пригорода и, угрожая владельцам физической расправой, выносили деньги, сейфы с драгоценностями, дорогие вещи.

Участников вооруженной банды одновременно задержали в Киеве, Виннице и в Черкасской области. Во время обысков по месту жительства нападавших обнаружили оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество.

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Открыто уголовное производство по ст. 257 бандитизм УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

К слову, на обочине дороги на улице Короленко в Днепре припаркованный Voikswagen Passat попал в ловушку – под авто провалился асфальт.

Источник: Нацполиция

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