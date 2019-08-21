На Київщині одночасно затримали учасників озброєного угруповання в декількох містах.

Поліція Київської області провела масштабну спецоперацію із затримання учасників озброєного угруповання, які грабували елітні будинки у різних регіонах України.

Учасники банди зі зброєю нападали на приміські маєтки та, погрожуючи власникам фізичною розправою, виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогі речі.

Учасників озброєної банди одночасно затримали у Києві, Вінниці та в Черкаській області. Під час обшуків за місцем проживання нападників виявили зброю, вибухівку та частково награбоване майно.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 257 бандитизм ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 15 років з конфіскацією майна.

До речі, на узбіччі дороги на вулиці Короленка у Дніпрі припаркований Voikswagen Passat потрапив у пастку – під авто провалився асфальт.