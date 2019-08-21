На Сумщине бывший муж пришел в дом нового партнера своей экс-жены и ранил его ножом, а потом взял женщину в заложницы.

На Сумщине в селе Хухра Ахтырского района бывший муж пришел в дом нового избранника экс-супруги и ранил того ножом, а потом потянул женщину к себе домой и взял в заложники.

Супруги прожили в браке девять лет, а недавно развелись. Когда муж узнал, что его бывшая жена пытается устроить личную жизнь, разозлился и порезал ножом нового избранника женщины.

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Бывшей жене он дал пощечину по лицу и с угрозами затянул к себе домой.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Прибыв к дому нападающего, полиция увидела, что он приставил нож к горлу женщины и угрожал убить ее. После двух часов “переговоров” злоумышленника разоружили, а женщину освободили.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, информация об убийстве матери и дочери в Броварах, пропавших несколько дней назад, оказалась инсценировкой.