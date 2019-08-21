PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Сумщине мужчина взял экс-жену в заложники и порезал ее избранника

На Сумщине бывший муж пришел в дом нового партнера своей экс-жены и ранил его ножом, а потом взял женщину в заложницы.

Ніж у руці

На Сумщине в селе Хухра Ахтырского района бывший муж пришел в дом нового избранника экс-супруги и ранил того ножом, а потом потянул женщину к себе домой и взял в заложники.

Супруги прожили в браке девять лет, а недавно развелись. Когда муж узнал, что его бывшая жена пытается устроить личную жизнь, разозлился и порезал ножом нового избранника женщины.

Читайте: Двойное убийство: в Чернигове расстреляли мужчину и женщину

Бывшей жене он дал пощечину по лицу и с угрозами затянул к себе домой.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Прибыв к дому нападающего, полиция увидела, что он приставил нож к горлу женщины и угрожал убить ее. После двух часов “переговоров” злоумышленника разоружили, а женщину освободили.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, информация об убийстве матери и дочери в Броварах, пропавших несколько дней назад, оказалась инсценировкой.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрельба в Киеве возле метро Голосеевская – трое пострадавших
В Киевской области военный под наркотиками застрелил товарища
Пограничники стреляли, чтобы остановить внедорожник на границе с Румынией
В Одессе конфликт из-за кота перерос в стрельбу – есть травмированные
80 раненых и погибший спецназовец: последствия штурма дома экс-президента Кыргызстана
Прострелил ногу журналисту: в Киеве будут судить ветерана АТО
Тревожные звоночки: что предусматривает закон об ограничении продажи оружия в США
Три стрельбы за двое суток: Трамп призвал принять закон об оружии в США
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка