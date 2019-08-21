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Факти / Надзвичайні події

На Сумщині чоловік взяв екс-дружину в заручники і порізав її обранця

На Сумщині колишній чоловік прийшов до будинку нового партнера своєї екс-дружини і поранив його ножем, а потім узяв жінку в заручниці.

Ніж у руці

На Сумщині у селі Хухра Охтирського району колишній чоловік прийшов у будинок нового обранця екс-дружини і поранив того ножем, а потім потягнув жінку до себе додому і взяв в заручники.

Подружжя прожило в шлюбі дев’ять років, а нещодавно розлучилося. Коли чоловік дізнався, що його колишня дружина намагається влаштувати особисте життя, розлютився і порізав ножем нового обранця жінки.

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Колишній дружині він надавав ляпасів по обличчю і з погрозами затягнув до себе додому.

Потерпілого госпіталізували, за його життя борються лікарі.

Прибувши до будинку нападника, поліція побачила, що той приставив ніж до горла жінки і погрожував вбити її. Після двох годин “переговорів” зловмисника роззброїли, а жінку звільнили.

Чоловікові загрожує від 10 до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, інформація про вбивство матері та дочки у Броварах, які зникли кілька днів тому, виявилася інсценуванням.

Джерело: Нацполіція

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