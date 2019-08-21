PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика

Информация об убийстве матери и дочери в Броварах, пропавших несколько дней назад, оказалась инсценировкой.

Замовне вбивство в Броварах

СБУ во время спецоперации в Киевской области предотвратила заказное убийство двух женщин в Броварах, а также задержала организаторов и исполнителей, которые планировали преступление.

Правоохранители узнали, что броварской бизнесмен – владелец промышленно-строительной компании – через посредника подыскивает исполнителя для убийства бывшей жены и ее дочери.

Причина таких преступных намерений – судебные споры из-за дележа имущества после развода, в частности доли в бизнесе и частного самолета.

Заказчик со своей третьей женой предлагал исполнителю $50 тыс.

Читайте: Двойное убийство: в Чернигове расстреляли мужчину и женщину

Оперативники СБУ вывели посредника на условного киллера, а потом имитировали убийство, предоставили заказчику постановочные фото, а также обнародовали информацию об исчезновении женщин.

Во время спецоперации дома задержали организатора и его жену, а на одной из улиц Броваров – посредника и его жену, с которой он был в сговоре.

Готовится подозрение и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто производство по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство.

  • image
  • image
  • image
Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика / 3 фотографии

Ранее в ГПУ сообщили, что 53-летнюю Надежду Головач и ее 31-летнюю дочь Юлию Зайковскую, пропавших в Броварах несколько дней назад, убили по заказу.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пропавших под Киевом мать и дочь убили по заказу за $50 тыс.
Разбой на ферме под Киевом – мужчина пытался украсть корову
СБУ предотвратила теракт накануне Дня Независимости в Сумах
В Киевской области военный под наркотиками застрелил товарища
На немецком вокзале мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
﻿Медленно готовили сэндвич: под Парижем клиент застрелил официанта
Двойное убийство: в Чернигове расстреляли мужчину и женщину
Отомстил за развод. Киевлянин убил жену и порезал себе горло
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка