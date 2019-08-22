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Факты / Происшествия

Самолет Маврикий-Мадрид провалился на 300 метров в воздухе – десятки пострадавших

Самолет Маврикий-Мадрид попал в зону турбулентности и провались в воздухе на 300 метров. В результате чего 35 пассажиров пострадали.

Самолет Маврикий-Мадрид провалился на 300 метров в воздухе – десятки пострадавших

Во время авиаперелета из Маврикия в Мадрид самолет Airbus A330-343 попал в зону турбулентности и резко потерял высоту, провалившись в воздухе на 300 метров.

Пилот воздушного судна рассказал, что самолет за 10-15 секунд удалось выровнять.

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В результате происшествия 35 пассажиров получили легкие травмы. После посадки их госпитализированы в три мадридских больницы. Однако, через некоторое время всех их выписали.

– Мы родились заново. Я думала, что самолет разобьется, – рассказала одна из пассажирок рейса.

Ранее Факты ICTV писали, что в Риме аварийно сел самолет.

Источник: El Mundo

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